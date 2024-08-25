高雄一名男子阿國（化名）曾因妨害兵役治罪條例案件，經法院判處有期徒刑4月並執行完畢。不料，他卻仍然不知悔改，竟意圖避免召集處理，未在戶籍地居住且無故不依規定申報遷出，導致後備指揮部所寄發教育召集令無法送達，阿國也未於指定時地接受召集，阿國遭到函送偵辦。

法院審理，阿國辯稱，他有住在戶籍地，並且還有父親及2個弟弟同住，而2022年間他在外租屋，但還是會回家，家人並無告知他有收到教育召集令。阿國父親證稱，阿國在2020年搬出去後，2年多都沒有住在家裡，也沒有回家，也完全不會跟家人聯絡，他們也無阿國的最新聯繫電話及地址，警察雖有送達教召令到家中，但是他拒收。

法官考量，阿國所為，犯妨害兵役治罪條例第10條第2項、第1項第2款，後備軍人居住處所遷移無故不依規定申報，致使教育召集令無法送達罪，應依同條例第6條第1項科刑。

法官認，阿國因遷移居住處所，且未依規定申報，致使教育召集令無法送達。而阿國之前因妨害兵役案件，經法判決判處有期徒刑4月確定，並於2019年11月執行完畢出監。阿國在有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。

法官審酌，阿國於前案執行完畢後，未生警惕，故意再為與前案罪質相同之犯行，足見前罪徒刑執行成效不彰，阿國對刑罰的反應力顯然薄弱，因此依刑法第47條第1項之規定，予以加重其刑。

法官認為，阿國知悉後備軍人皆有被召集之可能，如有遷移住居所應隨時按規定申報，竟未依規定辦理申報登記，導致使教育召集令無法送達，影響國家兵力動員實現之有效性，損及國防事務之處理。

日前依法宣判，阿國犯後備軍人意圖避免召集處理，居住處所遷移，無故不依規定申報，致使教育召集令無法送達，處有期徒刑5月，可易科罰金。可上訴。