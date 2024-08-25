越南籍男子阿國被國中少女小萱（均化名）指控，在2023年中午闖進她的房間，強行親吻並撫摸她的胸部，還用手指插入她的生殖器內，予以強制性交得逞1次，阿國所為已侵害她的性自主決定權，同時亦也侵害她的母親基於親子關係的身分法益，並且情節重大，導致她們精神痛苦不堪，因而請求賠償共150萬元。

法院審理，阿國所為犯兒童及少年福利與權益保障法，第112條第1項前段、刑法第221條第1項，成年人故意對少年犯強制性交罪，經法院刑事庭判處有期徒刑3年6月。

阿國辯稱，對於刑案所認定犯罪事實，他的行為已對小萱的性自主決定權，小萱母親基於親子關係的身分法益有所侵害，他對於這些均不爭執，但小萱與其母親請求的金額過高，他並無能力賠償。

法官考量，阿國未經小萱同意於以強制性交，自屬違反保護他人法律，不法侵害性自主決定權，小萱精神感受到痛苦，且與阿國行為具有因果關係。而小萱的母親，見到小萱遭受阿國性侵害，感覺痛苦且情節重大，依據法律規定，阿國自應負侵權行為損害賠償責任。

法官審酌雙方的社會經濟地位、阿國加害之經過、小萱及其母親所受損害等，日前依法宣判，認小萱及其母親得請求慰撫金，各以80萬元、20萬元為適當。可上訴。

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