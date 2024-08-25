政府推出新青安後房貸亂象頻傳，央行近期邀請34家銀行與信用合作社聯合社總經理座談，會中籲請各銀行善盡社會責任，避免信用資源過度流向不動產貸款，後續效應引發關注。中天《盧秀芳辣晚報》特別由記者「辮子妹」街訪，詢問民眾對於新青安、房租補貼等政策看法，有年輕人說「買房也是一個蠻遙遠的目標」、「居住正義是政客的口號吧，我們老百姓沒有感受到正義，買房有一點遙不可及。」

中天《盧秀芳辣晚報》23日由「辮子妹」到台北車站進行街訪，詢問「對於新青安、房租補貼等政策主打的居住正義，民眾感受到了嗎？」有年輕人對此表示，「太貴了，買不起，又要存錢又要買有點困難，尤其要拿出頭期款，如果30歲買房，貸款40年，我都不確定能不能活到70歲，那貸款怎麼辦？債留兒子？」「我嘉義來的，住在小鄉下，房價也是貴到靠北，新房子也要1200、1500萬，連老房子也要400、500萬，還談什麼居住正義。」

另有中年的民眾則認為，現在青年要能夠買得起房子真的有點困難，沒辦法感受到居住正義，因為收入實在是自己用都不夠，不太可能買房。也有另一位民眾說，居住正義完全不存在，不管是藍綠，選前說要居住正義，選後把房產當成經濟火車頭，台灣目前政策沒有任何一項幫助年輕人買房。

還有一名中年民眾酸，哪有居住正義？都是政治人物在騙人，義是就是億萬元的「億」，說實在話，沒事找事情做。