經歷婚姻變故後，單親媽又不幸罹癌，若她在小孩尚未成年時離世，據現行法規，其前夫將有權管理她留給小孩的遺產。有鑑於此，專家建議，單親家長可運用「遺囑信託」作為妥善安排，有效防止子女遺產落入前夫（前妻）手中，完整保障子女的權益。

恩典法律事務所律師周依潔在臉書發文指出，倘若單親媽離世時，其小孩尚未成年，監護權將由前夫承接，而母親遺留給小孩的遺產也由前夫管理。為避免遺產遭不當揮霍，單親母親不妨考慮設立「遺囑信託」作為保障。

周依潔解釋，遺囑信託就是由立遺囑人（委託人）訂立遺囑，在遺囑中載明將特定或全部遺產成立信託，由受託人在遺囑生效（即委託人過世）時，依照遺囑事先指定的管理的方式，將遺產給予或照顧受益人。

舉例來說，單親媽可以考慮委託她所信任的親友（如小孩的外公外婆）或是銀行擔任受託人。在遺囑當中，她可以載明將遺產交由受託人信託，並指定受託人管理遺產的方式，例如每月固定支付小孩3萬元生活費，或是將房屋提供給小孩居住使用。

周依潔表示，當信託期限屆滿時（通常為子女成年或達到特定年齡），受託人再將剩餘的遺產全部給予小孩。在信託期間，遺產是在受託人名下管理，尚未移轉到小孩名下，因此前夫無法以父親的身份插手管理。

周依潔強調，妥善規劃財富傳承，不僅能將資產留給後代，更能確保遺產運用於未成年子女身上。這樣一來，就能避免不信任的前伴侶有機可乘，挪用或揮霍遺產。