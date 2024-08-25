去年曾獲民眾黨提名為不分區立委第17名的前公視董事徐瑞希，24日砲轟同黨立委黃珊珊助長財團剝削移工，宣布退出民眾黨。許多網友都歪樓，討論民眾黨立院黨團主任、「備位立委」陳智菡甚麼時候能上位。網紅「四叉貓」則直接恭喜陳智菡，幫她分析若民眾黨實施兩年條款，只要再有任何一個女性立委出事請辭，不分區排名第19名的陳智菡就能遞補當上立法委員。

徐瑞希24日宣布退黨，網紅「四叉貓」劉宇也在臉書發文，「恭喜陳智菡！民眾黨不分區第１７名（女）退黨，『如果』柯文哲說的不分區兩年一任為真，（註：柯文哲上次也說兩年一任但沒有執行）按照女補女的規則，剩下這三年半的時間，民眾黨只要再有任何一個女性立委出事請辭，陳智菡（排19名）就能遞補當上立法委員」。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）也在Threads上發文，「陳智菡不只不會被鬥走，反而距離不分區立委的位置越來越近！只能說鋼鐵柯粉現在只會越氣越無奈了。」

有網友在PTT以「備位立委陳智菡候補情形」為題發文，列出民眾黨不分區立委名單指出，「只要前面退黨兩個，或是任一個女性退黨，陳智菡就能補上，名符其實的月領20萬了，賀！」許多網友留言說，「逼前面退黨就好，這樣應該可以」、「我還以為陳菡要去找前四個談談，沒想到只要33辭就好了」、「如果陳智菡備的上，就不一定是唬爛而是內戰」、「珊下菡上」、「鬥陳昭姿難度應該很低」、「民眾黨把立委當成搖錢樹輪流撈耶」。