大陸國產首款3A遊戲大作《黑神話：悟空》開賣4天傳捷報，官方微信表示，截至昨（23）日晚間21點，銷量突破1000萬套，預估銷售額達128億元台幣。對此，財經作家狄驤在臉書撰文指出，已經能在市場看到《黑神話：悟空》帶來的連鎖反應，深圳華強股價在短時間內大漲快一倍；他也看好電子通路，板卡和記憶體3大族群台廠在9月公布的營收，預期會有不錯的表現。

狄驤在個人粉專《狄驤的資本主義求生筆記》表示，黑神話悟空短短幾天大賣一千萬套，他覺得最有趣的變化是，一款遊戲帶動了龐大的電腦零組件需求。他舉例，多年前遊戲PUBG（絕地求生）剛問世，自己的舊電腦根本跑不動，所以也是在那時候全面升級電腦設備。

他接著指出，想要順暢的玩《黑神話：悟空》，聽說至少要搭配Nvidia（輝達） RTX 3070以上的顯示卡，還需要32GB的記憶體，所以這款遊戲也創造了新的商機。京東等電商也表示，自從黑神話悟空問世，遊戲顯卡的銷售金額月增率高達54%，甚至普遍出現缺貨狀況，而記憶體銷售金額月增率也達到32%，硬碟、主機板和 CPU銷量同樣有不小的提升。

狄驤透露，市場已經看到了這個連鎖反應，深圳華強的股票在短時間內大漲快一倍，我們也可能在9月看到相關台廠公布營收時，會有不錯的表現，像是電子通路，板卡和記憶體等，值得持續追蹤。最重要的是，隨著全球央行開啟降息循環，有望看到經濟進一步復甦，黑神話悟空這個短線利多，能讓相關廠商更迅速去化庫存，未來等到經濟漸漸復甦，或許能加速進入補庫存的回升階段。