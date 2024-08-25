到理髮店剪完頭髮，付錢不是應該的嗎？而大陸一名老太太，到一名年輕人開社的理髮店去理頭髮，沒想到處理好了，老太太居然說要去公園給人看，大家都覺得漂亮才願意付錢，一來一往說不清，最後老闆說妳不用付錢了，以後也別來了！

根據影片的內容，老闆說理髮前也不說，剪完才說要去公園給人看，剪的漂亮才願意付錢，還說如果好看，會幫忙介紹客人，甚至還會多給錢，但是老闆覺得她只要離開就不會回來了，老闆還說不給錢就要報警，老太太相當厚臉皮的直接說報警也沒用！讓老闆相當無奈！

網友看到這段影片後紛紛留言表示：「真有這樣的人，傻眼」、「真是為老不尊，這麼大歲數了，剪個頭還不想給錢。」、「開門做生意真的什麼人都能遇上」、「這叫什麼事啊？！ 啥樣的渣子都有」、「耍無賴就耍無賴，找那麼多理由幹嗎。」、「給我看樂了」、「直接報警就行了，倚老賣老」、「反正不好也不給錢，還不如讓她坐下給再剃個禿子吧」。