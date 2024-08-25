泰國一位正妹網紅Apinya Pongpotjaman，日前來到台灣旅遊時，幸運地在西門町的某個刮刮樂攤販上試手氣，沒想到只花200塊就拿到幸運拿到200萬元的大獎，等於暴漲1萬倍，立刻掀起當地新聞媒體關注。

24日，Apinya Pongpotjaman興奮地在個人臉書上發文分享，自己來台灣玩的時候，在台北市西門町遇到的幸運故事，原來她偶然在某個刮刮樂攤販上，花了200塊錢竟幸運刮中200萬元的頭號大獎。

Apinya Pongpotjaman在回台前還分發了幸運發財金給朋友。（圖／Apinya Pongpotjaman IG）

只見穿著清涼的她，綁起馬尾，仔細聽著攤販講解遊戲規則，一邊迫不及待的開始玩刮刮樂。殊不知竟刮中大獎，隔天立刻到中國信託銀行兌換200萬的台幣現金，並且通通換成泰銖。

最後Apinya Pongpotjaman還特別向泰國的網友們推薦這位幸運的攤販。貼文一出立刻湧入眾多網友熱情回應，紛紛直呼：「運氣真的太好了！」此外，Apinya Pongpotjaman在入境桃園機場時，還抽中了觀光署推動的活動「金福氣」5000元的旅遊金。

泰妹開心地與刮刮樂頭獎合影，臉上笑意藏不住。（圖／FB@Apinya Pongpotjaman）

依台灣所得稅法規定，無論境外還是境內人士，獎金金額高過5000元，應按給付全額扣取20%。另外，泰國媒體報導表示，玩刮刮樂與彩券，是許多遊客到台灣必玩的休閒娛樂之一，大家都想要來台試試手氣，在當地也成了一股火熱風氣。