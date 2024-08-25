光天化日居然出現內衣大盜，在大陸有名眼鏡男，被當地社區民眾當街捕獲，就因為他跑到別人家偷晾曬的內褲，警方獲報到場，男子從口袋掏出一條粉色內褲，還在想失主是誰時，旁邊一名女子突然大喊：「這一條就是我的」，眼鏡男被當場人贓並獲，人證物證都有了！眼睛男當場百口莫辯，直接被警方帶回。

據了解，這名眼鏡男長期在這個社區出沒，但他本身不是這個社區的人，而最近社區內常常有女子的內衣褲無故失蹤，大家也沒有裝設監視器，只能守株待兔的死守，看是否能捉到內衣大盜！沒想到民眾蹲守了3天，終於被他堵到！追著眼鏡男，並大喊要人出來幫忙，最後眼鏡男無處可逃，等到警察到達，才從口袋中拿出偷的內褲！最終該名男子被警方帶回，已盜竊罪嫌移送法辦。

而網友們看到影片後紛紛留言表示：「這癖好的人還不少」、「偷內褲幹嘛，不是應該偷看別人脫掉內褲的時候嘛！」、「長的也不醜，怎麼會有這種喜好呢」、「沒想到偷的女子就在旁邊」、「偷之前可以先觀察主人的長相嗎？偷到老太太的怎麼辦！」、「旁邊有裸上身的吃瓜民眾ㄝ」、「因為偷內褲而有前科，實在很糗」。