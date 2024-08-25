統一獅啦啦隊成員斐棋（Faye），過去曾在《全明星運動會》第四季擔任紅隊經理嶄露頭角，也讓人看見她獨特的甜美魅力。而在23日的比賽中，因球隊被追平無法提早下班，讓斐棋難得臭臉瞪人，結果球迷看到後紛紛暈船戀愛了。

在23日的台南棒球場賽事中，原本領先準備笑納勝利的統一獅，因牛棚不穩差點砸鍋，讓富邦悍將成功追平比數。與此同時，要下去球場慶祝的啦啦隊們，也全都被叫了回來，被迫待在原地等待結果。

其中，就有球迷特別捕捉到斐棋的畫面，只見她皺著眉頭，突然凶狠地瞪著鏡頭，臉上充滿難過又生氣的表情。幸好敵隊的富邦悍將失投，一記再見觸身球，讓統一獅超前比數確定贏球。斐棋這才露出開心的神情，又蹦又跳地和球迷們揮手，滿心雀躍地離開去慶功。

斐棋無論生氣還是開心，都讓球迷戀愛暈船。（圖／IG@許斐棋）

短短的畫面曝光後，所有球迷通通戀愛，更有人被圈粉跪求IG，「斐棋超殺的眼神～怎麼那麼可愛」、「好可愛的真性情」、「這麼可愛算生氣嗎」、「斐琪擺臭臉也好可愛喔」、「投手劇場到連啦啦隊都生氣了！」、「活潑又俏皮，圈粉暈船了。」