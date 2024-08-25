民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風暴，媒體人黃暐瀚表示，柯文哲內部就有一位帳務專門人才梁秀菊，可惜人才放錯位置。

黃暐瀚24日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，柯文哲怎會沒有人才。他直接點名，柯文哲這次報帳報得亂七八糟。柯文哲內部就有一位之前台北市府的主計長梁秀菊，處理帳務讓大家都豎起大拇指，怎不讓她管帳就好。

黃暐瀚接著表示，他昨天遇到民眾黨前立委蔡壁如，蔡壁如說，選舉期間她報帳報不過，直接從台中殺到台北，去找梁秀菊，問「妳為什麼錢都沒有下來？」梁秀菊說這個單據不行。蔡壁如說，通常都是她兇、她是血滴子，也就認了。

黃暐瀚指出，梁秀菊也幫助在地方選舉的人怎麼報帳報得快，所以柯文哲怎會沒有專業人才。這次出了大問題，就是把參與煞車的人發配邊疆，很會管帳現在也不管帳，卻去找高中同學。他更舉例說，柯文哲有人才，卻讓後衛跑去搶籃板、中鋒跑去投三分球，可惜人才放錯位置，柯文哲以前就不是這個狀態。