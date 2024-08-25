在電視劇《慶餘年》裡飾演太子的大陸男星張昊唯，多年前和人聊八卦被偷錄音，月初錄音檔遭到外流，提到已婚男星戴向宇疑似嫖娼，導致戴向宇立即宣布停工，而後又爆出涉嫌逃漏稅和組織賣淫的對話紀錄，掀起熱議。不過，他24日在社群曬出報案證據，表示自己被童年玩伴陷害，並宣布接下來會暫停演藝工作。

張昊唯24日曬出多張報案單、無犯罪紀錄證明，以及嫌犯的道歉照，透露整起事件的幕後黑手是從小一起長大的玩伴，兩人先前因為財務糾紛反目成仇，最後對他製造假爆料。張昊唯感謝警方在報案後迅速有結果，「但治安處罰是不夠的，我還會起訴索賠，懲罰造假的人，官司打幾年我都奉陪到底」。

張昊唯曬警方調查證據。（圖／微博 張昊唯）

至於敲詐勒索的刑事立案，目前也有重大進展，若有結果他會在第一時間公布。張昊唯坦言，「2024年8月，是我人生的至暗時刻，被團伙敲詐，被發小坑害，被網路暴力。但我也有深刻反思，這次事件暴露自身的一些問題。在此也向廣大公眾致歉」，他認為，僅僅道歉還不夠彌補此次的過錯，因此宣布「今天起，先完成剩餘的工作，隨後暫時停止新的演藝工作」，希望在之後時間好好解決官司問題，「未來，我會認真管理自己，修正自己，做一個正確的人」。

張昊唯月初因大聊嫖娼話題的錄音檔流出，疑似暗指已婚男星戴向宇嫖娼，但最後雙方否認，他也出面道歉，原以為事情告一段落。怎料，事後又爆出疑似涉嫌逃漏稅和組織賣淫的對話紀錄，談到「培養媽咪」、「籠絡天南地北小姐」等內容，引起不少討論；如今事發多日，他終於曬出官方證據以示自己的清白，也讓粉絲鬆了一口氣。