大陸嘻哈歌手Ash-1在抖音擁有42萬粉絲，近日卻在和女粉絲合照時，指著對方說出「尖銳濕疣（俗稱菜花）、愛滋病」等話，讓粉絲相當傻眼，發文砲轟。但他卻表示：「我一直就是這個語錄，自己人抽象」，此話一出立即被炎上，目前他已經將抖音帳號設為私人帳號。

近日一名女網友在網上控訴，自己在和Ash-1合照時，對方對她說：「尖銳濕疣、愛滋病」，也對著她的朋友說出一樣的話。女生當場告訴對方：「你剛才開的玩笑，一點都不好笑」，但Ash-1卻沒有道歉，而是冷淡地回了一句「哦」，讓女生氣得將過程PO上網，引發討論。

第一時間Ash-1則是曬出自己對著其他人說出尖銳濕疣的影片合集，並嘴硬表示：「我一直就是這個語錄，自己人抽象，妳可以說我沒素質，我跟所有粉絲錄視頻（影片）都這樣」，還告訴粉絲這是他「獨特的祝福」。這樣的說法被網友痛批：「以為自己有多個性，其實真的沒素質」、「他怎麼不說自己親人有病？」、「什麼阿貓阿狗都叫歌手了」、「他自己髒的不行還有臉罵別人」。

Ash-1將抖音帳號轉私人。（圖／翻攝自Ash-1抖音）

最後因為受不了批評聲浪，Ash-1將自己的抖音帳號轉為私人，並在成都演出時道歉，並給出兩承諾：「一、給紅十字會愛滋病捐贈1萬人民幣（約4.5萬台幣）。二、請那2個女生去迪士尼玩，機票、門票我包」並強調自己說到做到。