藉酒裝瘋？有女網友因有個要好的異性朋友，某次兩人和朋友們去朋友家唱歌喝酒時，對方竟趁著大家都不在時，先是抱著她哭訴後，竟獸性大發撕破她的內褲性侵她，嚇得她大哭大叫，對方才嚇到停手並且不斷道歉，但最讓她覺得誇張的部分，隔天異性朋友就像是沒發生過什麼事似的裝傻，讓她身心受創，認為最信任的異性朋友怎會做這離譜的行為。

一名女網友在「Dcard」發文，她提到有個很要好的異性朋友阿明(化名)，由於對方很照顧她也讓父母放心，於是她經常和阿明外出過夜，但同房不同床，而這樣的關係也維持了約3到4年，兩人就像好兄妹一樣，直到某次兩人與朋友們到朋友家開的私人KTV喝酒聊天，朋友們都在客房睡了，只剩她與阿明繼續聊天喝酒。

豈料，兩人聊著聊著，阿明便抱著她哭變親吻，讓她嚇得將對方用力推開，但對方卻表示「我在哭你要安慰我啊！」，接著便將她撲倒性侵，直到她痛到大哭對方才停手，並且趕緊向她道歉「他不該這樣對我、有沒有怎樣」，當下她無法做出任何反應，便叫了車回家，直到隔天阿明只問她「晚餐平分下來多少錢」，似乎像是什麼事都沒發生過一樣。

女網友感到很崩潰，唯一信任的異性竟做出這樣的事情，過了好幾天仍無法消化當時的恐懼，且她也無法分辨對方到底是不是故意的，但是感覺是非常不舒服，讓她恐慌症發作到要瘋掉，她也不敢問其他人，就因大家都認識，她只好上網求問網友，她該怎麼辦。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「安慰個屁，根本就是性侵，自以爲跟他多好，結果只是他慣用手法而已」、「遠離他。都被性侵了，還談什麼原諒，封鎖，眼不見為淨，然後去看心理醫生」、「妳說妳們像兄妹一樣，兄妹間怎會有性欲？超噁心」、「他是故意的還裝沒事」、「報警，他那是藉酒裝瘋好嗎」、「證明男女間沒有純友誼，請去驗傷+提吿」。

對於網友的回應，女網友補充回應，對方180公分高，體重112公斤，而當下她的雙手被對方單手壓著，並且伸手進裙子內將她內褲撕破性侵得逞，而當時因喝酒，原本想向對方好言相勸，而沒選擇大聲呼救，而且她被撲倒至性侵的時間很短，便痛到大哭大叫。

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