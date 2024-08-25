為感謝外離島官兵戍守前線辛勞，益州集團響應軍友社企業敬軍號召下組成敬軍團，由國策顧問暨集團創辦人秦嘉鴻率領，昨日赴馬祖地區慰問駐軍，並代表社會各界致贈慰問金、慰問品，向三軍將士獻上崇高謝忱。

益州集團敬軍團等一行18人，在軍友社秘書長簡士偉等人陪同下，昨日前往馬祖地區，實施敬軍慰問。期間由馬防部指揮官黃中將率官兵代表，歡迎敬軍團到訪。

敬軍團抵達勝利山莊後，黃指揮官首先代表全體官兵，感謝敬軍團長期支持國軍、愛護國軍情操，隨後由秦嘉鴻致贈慰問金、慰問品，犒慰官兵戰訓辛勞；接續由馬防部政戰主任朱少將陪同，敬軍團實地走訪北高守備大隊、步兵連、海軍基地指揮部等單位，除聽取任務簡報及裝備介紹外，也了解官兵工作與生活現況，感謝他們在前線堅守崗位的付出與貢獻。

秦嘉鴻表示，有國軍官兵不分晝夜、全天候堅守崗位，使國人得以安居樂業，而外離島更是保衛國家安全的前線，環境條件與重要性都不同於本島，此次響應軍友社敬軍行動，希望能讓每位堅守崗位的官兵，感受到社會各界的支持與關心；黃指揮官也特別感謝秦嘉鴻及社會各界的關懷，並強調國軍官兵將持續戮力戰備整備，克盡職責守護家園，以不負國人期待。

此外，秦嘉鴻執行敬軍慰問，期間走遍臺灣及外、離島各部隊，足跡遍布各駐防營區，發揮「取之於社會，用之於社會」、「仁者行腳」精神，是社會上值得學習、效法的典範。