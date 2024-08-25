美國五角大廈「國防安全合作局」（DSCA）22日批准向挪威出售100 枚「先進中程空對空飛彈增程型」（AMRAAM-ER），藉此強化挪威國防能量，提升北約盟邦作業互通性。

軍聞網站「Army Recognition」報導，這項軍售總額可能達4.05億美元（約新臺幣130億元），內容包括100 枚「先進中程空對空飛彈增程型」（AMRAAM-ER），以及4具AIM-120 C-8的導引部件與其他周邊設備、測試與後勤支援項目等。

報導指出，「先進中程空對空飛彈增程型」未來將搭配挪威先前採購的「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），增加飛彈攔截範圍，強化挪威空防能量。此外，挪威也將與美國合作，援助烏克蘭2套NASAMS，維繫烏國抗俄能量。

五角大廈強調，這項軍售案旨在協助盟邦強化防衛戰力，共同維護區域穩定，並嚇阻潛在威脅蠢動。

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