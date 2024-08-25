東方蜂鷹是虎頭蜂的天敵，由於身上如魚鱗般密集的羽毛保護，不怕蜂針，2、3隻就可攻破大型虎頭蜂巢穴。(圖／台北市立動物園提供)

虎頭蜂極具攻擊性、毒性猛烈，警戒範圍大，甚至會成群結隊襲擊其他蜜蜂巢穴，是養蜂業的惡夢。不過這樣的虎頭蜂也並非沒有天敵，台北市立動物園就曾貼出一段珍貴影片，虎頭蜂窩慘遭「天敵」攻破，毒針也無效，工蜂只能眼睜睜看著同伴被一隻一隻吞噬。

虎頭蜂的天敵為「東方蜂鷹」，蜂鷹體型不算太大，頭部細長，還有比其他猛禽更長更大的利爪，輕易就可以將頭伸進蜂窩大吃特吃，或是將蜂窩直接撕開。由於身體披覆著堅硬且厚實的羽毛，加上頭部的細小羽毛有如魚鱗般緊密排列，都成為了抵禦蜂針的鎧甲，就算是虎頭蜂也拿牠毫無辦法。

蜂鷹獵食時，會先停在樹梢上近距離觀察蜂窩，接著開始逐步進擊，將蜂窩啄出一個洞，再將頭伸進窩內大吃特吃，無論是幼蟲、蟲蛹或是成蟲全是牠們的食物。若面對大型蜂窩，害會出現數隻蜂鷹分工合作，輪番上陣攻破蜂窩的畫面。

蜂鷹屬於珍貴稀有保育類動物，生性謹慎隱密，極度怕人，也因此難以被目擊，原為候鳥，但在1990年被發現開始駐足於台灣，學者推測，當時是台灣養蜂業高峰期，蜂鷹也是因此發現島上有許多「美食」可享用，因此成為留鳥。事實上，蜂鷹仍以野生虎頭蜂為主食，直到11月後虎頭蜂逐漸停止活動，才會將目標轉向養蜂場，因此就有養蜂場會與蜂鷹「合作」，在冬天、春天將多餘的蟲蛹給蜂鷹吃，夏天、秋天時蜂鷹就會幫忙捕食虎頭蜂。