住在苗栗縣、今年32歲的林哲凡，是重度肌肉萎縮症患者（SMA），四肢肌肉無力，5年前開始使用「個人助理」服務，協助就學、工作及生活，對他幫助極大。然而，去年10月起，政府將個助從承攬制改為聘雇制，需配合所屬單位進行輪調，導致林哲凡無法接受熟識個助服務，不僅如此，苗栗縣府今年實施「專團審查會」，更退回他職場個助的申請，請他改申請勞青處職務再設計，令他感到相當無奈。

林哲凡說，原先評估可運用時數後，他能自行和5、6位熟識個助自行協調時間，但實施聘雇制後，曾一周有5位陌生的個助來協助他，每次都要重新溝通和適應，浪費不少時間。此外，以前個助能協助他在職場工作，今年3月卻被專團審查會退回，要他改申請苗栗縣勞青處職務再設計，「原本應該讓障礙者自行選擇想使用的服務，現在卻必須配合政府方便」。

《身權法》2011年納入「自立生活服務」，推動個人助理等服務，讓障礙者自行選擇想過的生活，但許多人仍面臨時數不足、個助不夠用的狀況，甚至需要動用司法解決，十分耗時、費力。

根據衛福部資料，2023年全台個人助理人數共748人，使用服務者1084人，個助總服務時數22萬5113小時，平均下來每人每月只有17小時，難以負擔身障者需求。

去年（2023）國內更出現首例身障者「爭取個人助理服務時數」判決勝訴，罹患肌肉萎縮症的玉姐（化名）全身無力，只能靠個助維持生活起居，卻只被核准每月60小時，台灣高等行政法院認定，新北市社會局應讓她重新核定服務時數。

台灣身心障礙者自立生活聯盟祕書長林君潔認為，政府規畫個人協助服務，應以單位派遣及管理層面來訂定，而非依障礙者需求，導致障礙者難以達到自主。

林君潔進一步指出，身權法只寫出縣市政府要提供自立生活服務，但沒有條列有關「個人助理（個人協助服務）」的相關內容，個人協助服務是自立生活的核心服務之一，身障團體呼籲將「個人助理」明文入法，規範個助服務內容和時數，以滿足自立生活需求。

社家署代理署長張美美則指出，現行《身權法》第50條及《身心障礙者個人照顧服務辦法》中，已有明定各縣市政府應協助障礙者促進自立生活，以及支持服務的相關規定，去年10月也將個助改為聘雇制，時薪也從220元調漲到250元，積極提升福利待遇以增補人力缺口。

張美美表示，團體關心的時數不足、個助不夠，都是執行層面上的問題，由於每個人需要個助協助的程度不同，很難透過法律來規範，基本上都要按照個案需求，由團隊進行評估。