「我目前人生最大的成功和失敗都來自腸病毒。」台灣每幾年就會爆發一次腸病毒71型大流行，釀成上百例重症個案，小兒科醫師張容毓的兒子正是其中之一，所幸及時治療，順利恢復健康。但她曾遇過一名腸病毒重症兒童，病情發展波折，雖然順利出院，但留下神經性後遺症，讓家屬難以接受，自己身為媽媽也備感煎熬，甚至一度痛苦到想要離開職場。

腸病毒71型是所有型別中最嚴重的一種，身為醫師也是家長，張容毓深刻體會到心中那股恐懼與煎熬。她回憶當時自己在中部地區醫院任職，收治一名非典型症狀的腸病毒重症個案，起初只是反覆發燒、食慾不佳，但隔天發現病童腹痛、睡不好，她研判狀況不對勁，趕快請值班醫師安排轉院，沒想到當天下午就進入加護病房，後續因為病情波折，轉院到醫學中心治療，雖然順利出院，但留下神經性後遺症。

病童的家長無法接受這樣的結果，不禁責難曾經照顧孩子的醫療團隊，張容毓也受到波及，因此非常煎熬。身為單親媽媽的她，深感難以兼顧工作和家庭，曾經一度考慮離開職場，但就在此時，腸病毒又給了她新考驗。

張容毓回憶，當時小兒子反覆發燒、食慾不好，但活動力正常，後來睡覺時不斷顫抖，她才有所警覺，趕快把孩子送醫。前往醫院的路上，張容毓感覺到孩子在懷裡不斷顫抖，不禁心想「糟了」！到達醫院後，由於長時間沒進食導致脫水，之後又血壓飆高，住進加護病房，檢查確認是腸病毒71型併發腦膜腦炎。

所幸兒子在經過治療後，順利康復出院，但這麼多年過去，腸病毒仍是很棘手的對手。張容毓坦言，如果自己不是小兒科醫師、不是剛好對腸病毒有所認識，不知道有沒有機會把小孩救回來！

直到去年，國內終於有腸病毒疫苗上市，張容毓的診所第一時間就加入接種行列，對於每位施打者都會追蹤不良反應，希望彌補過去留下的遺憾，盡力讓家長更安心，避免經歷自己當年的驚慌和害怕。

她回想自己第一次幫孩子施打腸病毒疫苗當天，正好是父親節，當她拖著疲憊的身軀回到家，小兒子端上蛋糕，對她說「媽媽辛苦了！謝謝妳多年來母兼父職拉拔我跟哥哥長大」！讓她相當感動，這個貼心的孩子，正是自己16年前從腸病毒手中搶救下來的。