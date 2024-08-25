衛福部社家署8月7日公告修正《身心障礙者權益保障法》草案，新增合理調整、通用設計、反歧視、從業人員身分限制，以及提升障礙者政策參與五大方向。身心障礙者自立生活聯盟批評，草案中未見「自立生活」相關條文，呼籲政府增加社區型服務，制定去機構化計畫。

台灣身心障礙者自立生活聯盟祕書長林君潔指出，自立生活是身心障礙者權利公約（CPRD）核心精神之一，《身權法》應清楚訂定自立生活精神，讓地方政府在實務上有統一方向，來提供相關支持服務，「細節當然可以由行政指導或行政規則訂定，但仍需要有嚴謹、明確的母法來保障基本權利」。

台自盟也聲明，要協助障礙者實踐自立生活，政府應增加社區服務資源，有計畫地讓機構退場。林君潔說明，機構高度限制身障者生活，會導致身障者和社會連結薄弱，違反自立生活精神，「不是說他們需要被照顧，就丟到機構將他們孤立、隔離」。

她舉例，有些身障者機構以空間不足、充電麻煩、擔心亂跑等理由，禁止身障者使用電動輪椅，「住在機構等於人身自由被約束，老實說就是被控管，機構才好管理」。

對此，社家署代理署長張美美指出，現在政策方向已經朝「擴大社區身障服務資源」前進，但短期內不可能達到去機構化。她說明，目前全台120萬名身障者，雖然只有約1萬名個案在機構生活，但有些監護個案，沒有親人又沒有生活自理能力，需要有人長時間照顧，這種情況就很難只透過社區服務或個人助理協助解決。

林君潔則回應，「當然不可能馬上達成全面去機構」，但政府可以制定漸進式目標，減少投入資源在興建機構，可是政府卻計畫2027年前，為1000名身障者建造13家新機構。

張美美解釋，原先草案中有提出自立生活相關條文，但5月和民間團體溝通時，民團意見不一，雙方未達成共識，因此本次修正草案未納入，主要只放共識高的內容。她強調，草案預告期到9月6日，9月2日衛福部也會邀集地方政府、團體、各機關，針對各方意見再行討論。