即將迎來開學日，不少家長比孩子還焦慮，近日頻頻在社群平台抒發家中有幼童第一次上學，特別是幼兒園和小學新生。心理復健師建議，可利用開學前一周來做好充分準備，包括調整作息、選購文具用品等，降低新生孩子入學的焦慮。

「老師規定要買書套、小掃把組、雜誌盒、水壺袋，便當盒還要附有湯碗的...」，面對小孩即將上小學，第一次長時間離開家庭，以及面對的課業壓力，不少家長近日也跟著焦慮，擔心孩子會不適應，忙著採購之餘，還有家長擔心自己孩子脾氣不好，未來可能會頂撞不對盤的老師而被體罰，不斷打聽班導師背景，甚至已準備好「撤退計畫」，準備隨時轉學。

台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，對於第一次離開家庭上幼稚園或是國小新生，家長因擔心孩子不適應或抗拒陌生環境，而產生焦慮是難免的，建議可以分成開學前一周、以及開學後，兩階段準備，幫助孩子降低新環境的不適應。

開學前一周可以做的事，首要為調整孩子作息時間，因之前長假或未上學，常作息不穩，應開學前就調整起床和就寢時間，練習早睡早起，每天睡滿8～9小時。

其次，可帶著孩子到校園逛逛，熟悉環境，了解家中到學校的接送路線，另外，趁假日帶著孩子一同採購未來要上學的用品，除了可以讓孩子主動參與選擇外，也可以培養自己對上學的責任感。

至於開學後，張自強指出，父母要遵守跟孩子約定，和孩子說好幾點離開、幾點接回就要守時，讓孩子明白有一段時間父母不在身邊，而父母也盡可能在上學初期提早來接孩子。

張自強建議，多在老師面前稱讚和鼓勵孩子，共同協助建立老師是朋友的角色，回家後則適度正向回饋關心，利用晚餐或飯後時間，透過孩子今天在學校的生活分享，展現出表達對孩子的支持與肯定。