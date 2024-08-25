暑假是許多小朋友最快樂的日子，有些家長對於手機、平板的使用限制放寬不少，也沒有特別注意他們使用的時間及姿勢，如今暑假接近尾聲時，才驚覺怎麼一個個都成了「駝背一族」。醫師指出，臨床上有7、8歲學童來求診，因為長時間用3C，姿勢不良，不僅年紀輕輕就腰痠背痛，還可能導致脊椎問題。

振興醫院復健科主治醫師黃永錚表示，長時間滑手機、平板，容易引發肩頸痠痛、手指關節炎或肌腱炎，甚至發生腕隧道症候群，嚴重者夜間睡覺時會手部發麻。他提醒，首先請控制使用時間長短，使用約半小時後應休息並伸展四肢，也可以採用手機支架輔助，減少手腕及頸部負擔，以避免長時間手持手機且低頭瀏覽畫面，造成脊椎損傷。

而低頭、脖頸過度前伸是引發駝背的原因之一。黃永錚指出，頸部姿勢不正確所引起的代償作用，導致肩膀容易聳起、背部向前彎，進而造成駝背，若是病人合併有骨質疏鬆問題，駝背將會更加嚴重。

黃永錚建議，平常就要留意姿勢是否正確，例如坐姿時，大腿與雙膝呈現90度、微縮下巴；使用電腦打字時，手部需要適當支撐，以免打字時發生聳肩。另外，不少人習慣翹腳，造成骨盆歪斜，請戒除此習慣，不妨在座椅加上腰部及背部靠墊以支撐骨盆，否則骨盆歪斜或是前傾，都會影響脊椎，嚴重時可能造成椎間盤突出。

另外，不少人為了減輕痠痛而嘗試使用筋膜槍，顧名思義是針對肌肉筋膜，以高速振動方式捶打、達到放鬆效果。健康的筋膜具有靈活、柔韌、可滑動等特性，如果長時間缺乏運動，將造成肌肉僵硬，肌肉與筋膜間便容易發生摩擦、擠壓，即所謂的「筋膜沾黏」。

黃永錚提醒，筋膜槍是針對肌肉使用，不可使用於骨頭、肌腱韌帶及血管，並要特別避開頸椎、頸動脈。建議使用前先諮詢相關專科醫師，針對個人症狀評估是否適合使用，以免造成二度傷害。