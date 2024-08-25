LLB世界少棒聯盟威廉波特少棒台灣時間25日凌晨進行國際組冠軍戰，由龜山國小代表亞太區與拉丁美洲代表委內瑞拉交手，台灣隊王牌投手賴承希先發5.1局狂飆12K，最後以4比1獲勝，拿下國際組冠軍，睽違15年再闖世界大賽冠軍戰，將與美國組冠軍爭奪世界大賽冠軍金盃。

台灣打線今天面對委內瑞拉先發投手葉培茲（Luis Yepez），首局靠保送及投手暴投攻下第1分。3局上連續以3保送攻佔滿壘時，委內瑞拉換第二任投手後再送出保送、暴投，台灣隊領先拉開至3比0。4局上再靠對方發生接球失誤，取得4比0領先。台灣今天全場僅3安打，對方奉送8保送給予得分機會。

先發投手賴承希主投5.1局，僅被敲3安打，奪12K。6局下被敲二壘安打後，因投滿用球數強制退場，留下二、三壘跑者，交給邱唯喆接替，對方最後攻下全場唯一的1分。

台灣隊近兩屆都在國際組冠軍戰失利，最後以季軍作收，今年則是突破佳績，睽違15年再闖冠軍戰，2006年台灣闖進世界大賽冠軍戰當時也是由李政達教練帶領龜山國小，最後以亞軍作收。過去台灣拿過17座冠軍，前次奪冠為1996年的高雄市復興國小，今年有望挑戰第18座冠軍。