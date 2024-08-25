蔡黃汝當年以「宅男女神」的稱號紅遍全台，儘管已經出道多年，長相依舊甜美，近期在台語劇《無罪推定》飾演大學剛畢業的菜鳥律師也毫無違和感。私底下的她打扮也像大學生般隨性，接受時報周刊CTWANT搜包專訪時，她拿出掛著可愛迪士尼吊飾的黑色後背包，讓在場的人笑說她看起來就像是學生要去上課。

比起精緻的小廢包，蔡黃汝偏愛實用的大包包，除了因為她的個性比較中性外，身為《飢餓遊戲》班底的她出外景是家常便飯的事情，需要有很大的收納空間才不會漏掉東西，笑說每次住飯店時，經紀人都會被她包包內的大陣仗嚇到。提到出門一定要帶的東西，蔡黃汝表示絕對是手機，但她近期驚覺自己有點手機成癮，「我很喜歡跟網友互動，是從出道到現在的習慣，但發現我的耗電量很快，好像使用手機有點過於頻繁，而且最近常常視線有點模糊，讓我有點恐懼感！」

常出外景的蔡黃汝習慣帶著大包包出門。（圖／侯世駿攝）

蔡黃汝坦言平常也很愛用手機滑一些無腦的影片，雖然當下覺得很療癒，但同時也覺得很浪費生命，所以她開始訓練自己放下手機，發現不被手機制約後，她能做很多家事，也能跟家人朋友相處得更好，可說是有百利而無一害。但3C產品也不是不好，例如她就會隨身攜帶電子書，在工作空檔就能看書消磨時間，她最愛看心靈類型的書籍，「活到這個歲數，慢慢去碰觸一些人生哲學的東西，會去思考人生的意義到底是什麼？」

發覺自己有點手機成癮，蔡黃汝開始控制自己的使用時間。（圖／侯世駿攝）

包包中還有乾媽王彩樺送給的護唇膏，蔡黃汝大讚王彩樺個性體貼，每次出去玩都會想到身邊的人，護唇膏就是對方先前出國旅遊時買來送她的。重視形象的蔡黃汝也會帶著漱口水，只要喝完茶跟咖啡就會立刻漱口，另外還推薦了好用的去漬用品，不過她自認只有些微的潔癖，而且是很極端的狀態，笑說：「如果這個地方很乾淨，我會一直維護下去，但如果已經沒救了，我就會放棄治療，跟著一起爛，所以我是要乾淨就很乾淨，要亂就亂到底。」

蔡黃汝每次出外景住飯店都要帶齊各種生活用品才有安全感。（圖／侯世駿攝）

電子書是蔡黃汝的必備品，平時最愛看心靈類的書籍。（圖／侯世駿攝）

隨身帶兩副墨鏡是蔡黃汝的習慣，汽車及家中鑰匙也是包包中不可或缺的物品。（圖／侯世駿攝）

自從成為《飢餓遊戲》班底後，蔡黃汝的拚勁和主持功力獲得肯定，但因為節目性質吃飯時間不固定，讓本身胃就不好的她更常胃痛，只能帶著胃藥，自嘲根本是藥罐子。她也透露常常胃痛到掐著自己的手在錄影，「這沒辦法，你還是有領錢嘛！不能因為胃痛就表現很差，要大家來體諒你。」不過先前健檢時發現她有些微十二指腸潰瘍，後來就盡量都吃原型食物，也避免因為餓過頭就暴飲暴食，努力讓身體保持在健康的狀態。

胃不太好的蔡黃汝在主持《飢餓遊戲》時胃藥絕對不可少，而乾媽王彩樺送的護唇膏、漱口水以及去漬用品她都會隨身攜帶。（圖／侯世駿攝）

由於近幾年蔡黃汝活躍於綜藝節目上，讓外界以為她已經轉換跑道，但其實她還是非常喜歡演戲，也一直有在接觸劇本，但因為《飢餓遊戲》錄影時間比較長，若是接了戲或電影，常常需要拍完後隔天立刻出外景，這讓她的體力無法負荷，進而影響到工作表現，因此她只好捨棄一些劇本，雖然可惜，但她覺得有捨就有得，「心靈上滿有成就感的，是很幸運的狀態才能又主持又演戲，被大家覺得你是可以的，我滿珍惜這樣的機會。」

近年蔡黃汝（右）活躍在綜藝節目，但她還是非常喜歡演戲。（圖／中視提供）

此次在《無罪推定》中，蔡黃汝從菜鳥演到能獨當一面的律師，這個跨度對她是個挑戰，「我不是科班出身，我只能用自己最真情的感受去表演，不過我在《1989一念間》有從年輕演到媽媽過，所以算是有經驗。」她也說自己的音頻比較高，講起台語會有「臭拎呆」的感覺，因此在詮釋菜鳥時期時，她會用本身的聲音去講話，但到後期就會刻意壓低聲音，營造一種幹練的感覺。

蔡黃汝在《無罪推定》飾演律師，並為了角色苦練台語。（圖／華視、公視台語台提供）

不會講台語的蔡黃汝為了這部戲下足苦功，由於角色是從南部北漂工作的人，所以她特別指定住在南部的親友教她台語，平常也會看台語戲劇，跟著一字一句念，讓自己在充滿台語的環境中練習語感。問及之後想再挑戰什麼類型的角色？她表示想演社會邊緣人，「很多人會說演哭戲很難，但我很享受內心糾結的過程，每次演悲傷的角色身邊的人都會跟著哭，我在這方面好像有一點優勢，能帶給大家觸動。」

場地提供：瀚寓酒店Hanns House

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