「屏盛風力股份有限公司」近日有意在屏東恆春半島建置風機，並找來「楊麥環境生態顧問有限公司」進行調查，但恆春每年有數十萬隻候鳥過境，楊麥的調查結果卻是「一隻都無」，楊麥負責人楊程欽也遭起底，他曾是英威華（現達德能源）的環評高管，如今自立門戶承接風機環評報告，也讓環保人士質疑是「球員兼裁判」，才能寫出如此符合開發商心意的報告。

據了解，恆春半島是過境鳥類重要路徑，每年都有數十萬隻候鳥經此遷徙，包括每年10萬隻的「國慶鳥」灰面鵟鷹和20多萬隻的赤腹鷹，兩者都是二級保育類動物，被列為珍貴稀有物種。而屏盛有意在恆春半島北邊的楓港溪開發風力發電，預計沿溪流建置10支風機，並在2023年委託楊麥進行生態調查報告，楊麥卻「完美」避開春秋季的遷徙時間，最終得出「沒有候鳥」的結論，讓環保團體和愛鳥人士難以接受。

「生態公司是領開發商的錢，寫出的報告自然要對業主胃口。」生態講師陳軒齊表示，法律規定風機開發前須經過調查以蒐集當地生態資料，由開發商指定生態公司並支付相關費用，當生態變成一門生意，調查公司做出的報告自然是為了符合業主期待。

楊麥選在乾水期進行水域調查，最終僅發現9種魚類。（圖／翻攝畫面）

陳軒齊提到，除了鳥類調查離譜之外，楊麥更選擇月累積雨量僅4毫米的2023年11月，以及月累積雨量12.5毫米的2024年3月進行水域調查，楓港溪屬荒溪型河川，當時的溪流接近乾涸，調查出的種類自是少之又少，最終僅發現9種魚類，更沒有當地特有種恆春吻鰕虎魚的身影。

陳軒齊說，楊程欽曾是英威華集團的環評主任，2013到2015年間在苗栗通霄負責風機案件，該案引發當地強烈抗議，甚至多次爆發流血衝突，最終以英威華在苑裡和後龍各挪移4支風機才解除糾紛。

而開發商堅稱風機對於苗栗生態並無影響，2019年向環保署提出停止環境監測，卻遭環評委員打臉，稱附近蝙蝠數量在2年內少了一半，而其他風機都有拾獲鳥類屍體，此處的鳥屍為零恐因太久才撿一次，鳥類遺體被其他動物叼走分食，要求開發商補件說明。

恆春吻鰕虎魚是台灣特有種，楓港溪便是其主要棲息地，竟沒有出現在楊麥報告中。（圖／翻攝教育大市集）

英威華被達德能源併購後，楊程欽也跟著到達德成為環評資深經理，達德在雲林建置多支風機，附近民眾反彈連連，風機轉動造成的噪音和眩影更讓雲林五港村村民痛苦不已，楊程欽卻稱「該集團沒有噪音陳情案件的立案」，讓附近民眾無法接受，如今楊程欽自立門戶，在2023年成立楊麥生態顧問有限公司，其報告也飽受質疑。

「全世界都知道這個地方有多少生物，但某些生態顧問公司很厲害，就是可以調查不到。」陳軒齊苦笑表示，生態顧問公司「領錢辦事」，總是有辦法讓生物資料利於開發單位，呼籲生態顧問公司應由環保署指派，費用則是開發商負責，避免「球員兼裁判」，用最公正的報告來保護生態。

楊麥公司回應指出，此評估案於2023年11月才啟動，當地環保人士的確有在公開說明會上闡述「無猛禽」意見，未來將於9月和10月再調查，調查結果則將納入環說書中以供參考。針對公司負責人曾是能源公司高管的部分，楊麥公司表示，此為屏東首個陸域風機案，這才會選擇有經驗的楊麥，以做風機長期規劃考量，希望能發展綠能並兼顧友善環境。

更多 CTWANT 報導