談到好油很多人會聯想到橄欖油，但缺點是發煙點低，營養師李婉萍表示，榛果油發煙點攝氏220度較橄欖油高，若想只用1款油「煎、煮、炒、炸、燉、滷」穩定地用到底，她推薦榛果油，不僅富含Omega-9、維生素E、酚類化合物，有助減少老化、失智與癌症風險，且發煙點較高，也比橄欖油便宜。

李婉萍在臉書PO文指出，近年來台灣家庭普遍已經有使用植物油作為料理油的健康觀念，但並不是所有植物油都屬好油，有些植物油的飽和脂肪偏高或發煙點偏低，料理時要特別留意。

李婉萍表示，在榛果油、橄欖油、苦茶油、葵花油、酪梨油與椰子油等6種植物油中，榛果油與苦茶油的單元不飽和脂肪酸，分別為81%與82%，都比橄欖油的78%高；發煙點方面，榛果油與苦茶油各為攝氏220度與230度，也比橄欖油的攝氏190度高，但在價格上榛果油比起苦茶油與橄欖油，價格來得低。

李婉萍表示，植物油雖然比動物油好，但要留意發煙點，若料理過程中的溫度超過植物油發煙點，油會變質，並產生致癌物，大多家庭偏好使用橄欖油，但橄欖油較低，不適合高溫烹調。

此外，李婉萍表示，橄欖油的價格因氣候影響而逐年攀升，也會為了克服低發煙點，而將橄欖油做精煉或與其他油品調和。相比之下，100%天然榛果油不僅純正，價格也較實惠。

李婉萍也在粉專「李婉萍營養師-營養工具書」PO文指，每100ml的榛果油有高達47.2mg的維他命E，能幫助抗氧化，減少自由基的產生，換言之也就是減少老化、失智與癌症風險。天天食用榛果油，就像是在喝原型食物，幫身體做保健，同時增進細胞膜完整性和皮膚與血球健康。

李婉萍表示，榛果油是由堅果、榛果100%萃取而成的油品，富含Omega-9、維生素E、酚類化合物，若想只用一款油品「煎、煮、炒、炸、燉、滷」穩定地用到底，不妨考慮榛果油，不僅能吃進榛果油本身的營養，也不干擾各式菜色料理風。