民眾黨主席柯文哲與「木可公關」的往來備受質疑，網紅「大媽老司機」朱蕙蓉曾呼籲時任競總財務長的李文宗應該出面好好說明相關金流。民眾黨前立委蔡壁如表示，她曾建議朱蕙蓉千萬不要上政論節目罵柯文哲。她並透露，自己為何沒有變成柯黑，是因為他們有需要，但她沒有需要。

蔡壁如24日在主持的中天《壁咚政治》節目中被問到，只要是脫離民眾黨核心或是一些職務的人，怎麼都變成「柯黑」？到底是哪裡出了問題，妳怎麼沒有變成柯黑？蔡壁如回應表示，其實這個答案很簡單，他們會變成柯黑，是因為他們有需要，她沒有需要。

蔡壁如接著點出，這些人變柯黑，是因為他們需要聲量，或是需要舞台去講，或者他們需要其他的方式，這就是他們有需要；他們去政論節目每天罵柯文哲，有一個發洩的管道，又有通告費可拿，何樂而不為呢？所以他們有需要，但是她沒有需要。

蔡壁如指出，最近連柯文哲前幕僚柯昱安好像也加入柯黑，有一次她碰到柯昱安，就說不要再罵了，因為罵了，對他沒有什麼好處，只會讓這些政論節目有話題。

蔡壁如表示，她的好朋友朱蕙蓉接受媒體訪問，她馬上打電話跟朱蕙蓉講，千萬不要上政論節目。若是為了發洩自己的情緒，還是只是為了通告費，然後就開始罵柯文哲，她覺得這樣做不好。