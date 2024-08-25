新北市泰山區楓江路86巷內的，一間鐵皮建物的中古車行倉庫，昨(24日)晚間10時許突然竄出濃煙，隨後延燒鄰近8間工廠，延燒7個小時後，直到清晨5時28分才撲滅，總計出動桃園、新北、台北50餘車，共267人進行搶救，起火原因，需由火災鑑識中心調查。

昨天深夜10時許，住在楓江路民眾發現，一間鐵皮倉庫發生火警後立即報警，消防隊在前往路上就有發現有濃煙，到達後立即進行搶救，消防員到場時，大火已經延燒到附近鐵皮工廠，現場陷入一片火海，在確認沒人命受困以及儲放化學危險物品，上百名消防隊員佈水線射水。

新北泰山大火燒一整夜，8鐵皮工廠全陷火海燒剩骨架 。(民眾提供)

新北泰山大火燒一整夜，8鐵皮工廠全陷火海燒剩骨架 。(民眾提供)

消防局表示，共有8間廠房受波及，現場包括木材工廠、尿布工廠、扶手、服飾等廠房倉庫等受損，燃燒面積廣達7321平方公尺。出動桃園、新北、台北50餘車，共267人搶救後，已於清晨5時許控制火勢，起火原因需由火災鑑識中心調查。

消防局長陳崇岳在火警當下立即到現場坐鎮指揮。他表示，現場為多間相連的鐵皮工廠，火勢相當猛烈，陸續延燒共8間廠房，警消在現場緊急斷電，布設水線搶救，現場水源充足，支援的水庫車也部署到周邊區域調度救火所需水源。

據了解，該地點為連棟鐵皮屋建築，巷弄狹小，詳細起火原因還有待調查釐清。