民眾黨主席柯文哲的房產議題近期備受外界討論，為此他先是在臉書發文解釋，妻子陳佩琪確實考慮換房，但因管理費太高暫緩計畫，昨（24）日受訪時則，買億元豪宅對他而言不是難事。資深媒體人謝寒冰指出，除非是更高價位的房子，否則柯文哲的退休金應負擔得起管理費，因此，柯發文提到管理費太高而暫緩買房根本是自尋死路，且只有兩種可能，一是去看了更貴的房子，二是胡說八道。

對於陳佩琪去看豪宅一事，柯文哲23日下午在臉書發文表示，妻子確實有考慮換屋，但因房價、管理費太高，比自己的退休金還多，因此擱置了購屋計畫。昨天上午，柯文哲受訪時再稱，夫妻倆都是台大畢業的醫師，工作了30幾年，要買1戶1億元房子，對他們而言不是難事，「買房事情，坦白講我也不用去裝窮」。

「你發那個聲明就是在自尋死路」，謝寒冰昨在中天政論節目《週末大爆卦》質疑，作為醫生，柯文哲的退休金怎麼可能少到付不起管理費？自己去查過傳聞陳佩琪去看的豪宅的管理費，為1萬2000多元，而柯的退休金不可能這麼少。他指出，自己近日與民眾黨前立委、台中市府顧問蔡壁如同台時，曾詢問她的退休金有多少，得到9萬元的答案，而她當時的職務是護理長，一般來說，醫師的退休金會比護理長高，至少應超過10萬元。

謝寒冰接著說，會因管理費太高而擱置買房計畫，不是去看了價位更高的房子，就是在胡說八道，在他看來，後者的可能性比較大，因為柯文哲大可說管理費太高不划算。最後，對於柯文哲稱，買豪宅對自己不是難事，謝寒冰除反問，柯不知道自己不該講這種話？也批評柯一家對事情的判斷能力很差，都不知道哪些話該不該講。