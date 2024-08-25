58歲美魔女胡文英，日前接受網紅鄧佳華邀約，要一同合作成人片《華根上英》，兩人還搶先合體拍片炒熱話題。但消息曝光後，胡文英表示不僅粉專引發退粉潮，許多人紛紛私訊勸她要想清楚，不要「毁了自己名號」。對此，她親上火線對此事作出回應。

胡文英表示公開要跟鄧佳華合拍謎片《華根上英》後，引起眾多粉絲強烈反彈，不僅私訊被灌爆，所有人一見到她就頻頻追問此事，奉勸不要為此毀壞自己名號及正面陽光的形象，這才終於搞懂「為什麼粉絲紛紛退我追蹤了」。對此，她親自做出回覆：「我絕對不會沉淪拍成人片，有辱胡家門風的事打死都不幹，我的骨子裡絕對是一股清流」，要大家能夠放心。

胡文英澄清絕不會沉淪到拍成人片。（圖／胡文英臉書）

胡文英澄清並沒有想跟鄧佳華合拍謎片《華根上英》。（圖／胡文英臉書）

胡文英接著澄清，一直以來都不知道鄧佳華拍的《華根》是什麼類型，有關對方來歷更是一無所知，只知道他是一個「善良而且有禮貌的人」，接著再次提醒所有人：「請大家不要再私訊問我是不是要拍成人片」。不過她日前才跟鄧佳華拍片表示剛拍完《華根上英》，還要眾人期待上映日，如今卻又說絕不會拍謎片，說詞反覆讓人好奇究竟何為真假。

網友眼見她做出說明後，紛紛給出回應：「有需要為了錢這樣糟蹋自己嗎」、「我是很欣賞你，但看到鄧佳華就惹人討厭」、「要拍也要找帥一點的好嗎」。也有人藉機嘲諷：「吃遍五星級餐廳，偶爾吃個路邊攤也無傷大雅」、「絕對不會拍成人片，那你去蹭什麼？蹭流量？」但有人對胡文英的說法提出質疑：「這鳥人的事連遠在香港的我都略知一二，你在台灣卻對他一無所知，是要騙誰」。