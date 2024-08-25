男子阿國透過交友軟體認識少女小萱（化名），他竟佯稱若同意包養，每8天將給16萬元，單次性行為就給5000元，小萱信以為真就同意性交易。不料，當天完事後，阿國卻說「未攜帶現金」，相約隔天碰面再給，時間到了小萱多次用LINE聯繫，但阿國均置之不理，這才發覺受騙報警提告。

法院審理， 小萱指稱，與阿國是透過交友軟體認識，阿國傳訊詢問她幾歲、身高體重、哪裡人、急需多少錢，之後就跟她聊到包養的內容與價碼，接著雙方就改用LINE聊天，她一開始有拒絕見面。

後來阿國又透過另一個LINE帳號聯絡，說可以增加包養的價碼，雙方有講好一次性交易5000元。雙方約在便利超商碰面後，就由阿國開車前汽車旅館，在房間內不僅要她幫忙口交，阿國癌將生殖器插入她的陰道內抽動。

阿國辯稱，案發當天他沒有帶夠錢，所以約定隔天再拿錢給她，但他事後認為小萱沒有完成約定的性服務，所以才決定不要去付錢，並將小萱的LINE刪除，他並沒有要詐騙小萱。

法官檢視2人的對話紀錄，阿國陸續傳訊，「如果沒有包養，我今天給妳5000我就走了」、「我包過3個，都是固定的，前3個也都是學生，因為距離快10個月沒愛愛了才找包養，我很乾淨的」、「沒有包你就給5000」。

法官審酌，阿國為成年人，明知小萱為12歲以上、未滿18歲之未成年少女，心智發育未臻成熟，對於性行為缺乏完全自主判斷能力，竟利用小萱涉世未深，且有金錢需求之處境，訛稱願支付高價對價，以此不實事項欺瞞、引誘小萱出面。

阿國所為，致使小萱陷於錯誤，而與阿國有對價之性交行為，之後不僅藉故拖延付款日期，更擅自決定不前去赴約，罔顧小萱之信任，足見阿國法紀觀念淡薄，價值觀念偏差，損害小萱之身心健全發展，實屬不該。

法官認，阿國犯後僅坦承有與小萱性交易，但矢口否認犯行，犯後態度不佳；另外，考量小萱及其家長拒絕調解，因而阿國犯罪所生損害仍未經彌補或降低。日前依法判決，阿國犯引誘及以詐術使少年為有對價之性交罪，處有期徒刑1年6月。可上訴。

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