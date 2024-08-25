抓龍筋竟揪出癌症。泌尿科醫師陳昭安分享，有位男子到歡場抓龍筋，自稱是排毒師的小姐，為男子仔細服務，過程中突然說「你這個好像有點大，要不要去看醫生」，男子就醫檢查，證實是睪丸癌。陳昭安提醒睪丸的觸感應是軟Q、有彈性，大小如手勢OK般大，若有變大、變硬情況都應就醫。

陳昭安在臉書粉專PO「一位排毒師，拯救了一個生命」影片，他指，曾收治一名病人，是去排毒的時候，小姐在摸的過程中說，「你這個好像有點大，有點怪怪，要不要去看一下醫生」，來醫院超音波一照下去，還真的是睪丸癌。

陳昭安表示，睪丸癌最常見的症狀，就是無痛性睪丸腫大，不治療有可能大到跟籃球、足球一樣大，一般來說，睪丸癌只會發生在單側，睪丸有2顆，因癌症切除1顆，還留下1顆，一樣可以正常射精。

因睪丸癌被摘除睪丸的男性，可在術後裝入義睪，也就是人工睪丸。（圖／陳昭安醫師提供）

陳昭安表示，早期睪丸癌一旦發現其實無藥可醫，大概1、2年就死掉，現在若能提早發現，把罹癌的睪丸切掉，還是有治癒的機會，且若覺得這樣不美觀，現在有所謂的義睪，也就是人工睪丸，有點像假奶一樣，塞在原來開刀過的地方，看起來一樣大包，不會影響雄風。

陳昭安表示，成年男性兩側睪丸重量與大小差不多，約如手指比OK般大小，摸起來有彈性，有軟Q的感覺，如果摸起來硬硬的，或一側突然變大，都要留心是否有病變，應就醫檢查。