農曆七月鬼月已漸漸接近鬼門關，日前彰化送肉粽嚇壞不少民眾，日前員林又有一名直播主，凌晨時分在當地廣寧宮前街頭，打扮成白衣長髮，且伸著舌頭的女鬼嚇人，嚇壞不少路人經過時被嚇到跳腳，魂非四散。受驚民眾氣得報警，警方到場前，直播主與攝影連忙逃離，但警方相當氣憤，仍將2人逮捕到案依社會秩序維護法送辦。

昨天有臉書「爆料公社二社」有網友貼出影片，還發文開罵：「真沒水準，7月直播扮鬼嚇人，尤其是在半夜兩、三點，還在嬉皮笑臉。他（指直播主）以前就上過新聞，在旅館廁所浴缸砸蛋糕派，這次還被報警，如果嚇到老人家死掉，應該負不起責任吧。」

從影片中可以見到，員林三山國王的廣寧宮前，有一名身穿白衣、披著長髮，並且吐著紅色長舌頭的「女鬼」，在路口晃來晃去，一下子東張西望，一下子又用長髮把臉蓋住。白目攝影還大喊：「這樣有流量喔！有流量喔！」

但當時正值深夜，仍有不少經過路人被嚇到，氣到報警。攝影和假鬼嚇得立刻逃走，員林分局員警認為此風不可長，立刻查出身分後逮到兩人，依照社會秩序維護法偵辦。該影片也讓網友也氣到留言大罵：「真正北木」、「夜路走多終遇鬼，不是不報，時候未到」。