民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報不實風波，越演越烈。針對2026年是否有規畫在什麼地方出戰？民眾黨前立委蔡壁如表示，她對2026目前沒有想法，在台中這個部分，也許幫忙民眾黨地方的議員、里長候選人進行培訓。

蔡壁如24日在主持的中天《壁咚政治》節目中表示，黨跟黨之間就是既競爭又合作，該競爭的時候就要競爭，該合作的時候就要合作，所以一開始就談藍白合、白綠合，太矮化自己了，等於還沒戰爭就先認輸。

蔡壁如接著表示，明年開始分析大局以後，也許大家講的藍白合或是白綠合，在縣市首長這部分，如果民眾黨有戰將時，也許國民黨或民進黨願意來跟他們談。

針對2026年她是否有規畫在什麼地方出戰？蔡壁如表示，她對2026目前沒有想法，在台中這個部分，也許幫忙民眾黨地方的議員、里長候選人進行培訓，也就是先讓基層的內層草要發起來，不管是要去種什麼，才能夠比較容易長得出來。若被民眾黨派去選台中以外的縣市，會接受嗎？蔡壁如說，因為還有半年的時間可以思考，先看黨部怎麼出招。