民眾黨主席柯文哲近日因政治獻金申報不實引發爭議，老婆陳佩琪也被爆看1.2億元豪宅，柯強調，夫妻倆都是醫師，要買1億元的房子並不困難。台北市前副市長李永萍提到，柯文哲申報財產時，現金僅有2000多萬，現在陳佩琪卻去看上億豪宅，會讓人質疑柯是否有不為人知的錢財，並認為柯毀了自己的人設。

針對陳佩琪看豪宅爭議延燒，柯文哲昨（24）日坦言，夫妻倆工作30幾年，要買1億元的房子非難事，「我也不用去裝窮，本來就買得起」。

對此，李永萍昨在政論節目《新聞大白話》中指出，若夫妻皆為醫師且一生都在執業，確實收入會很高，且有一定的存款，但前提必須對比柯文哲的財產申報書，當時柯申報的現金為2000多萬元，如今妻子卻看1.2億元豪宅，會使人起疑柯私下是否有不為人知的錢財。

李永萍直言，陳佩琪看豪宅的殺傷力不輸給柯文哲近期陷入的政治獻金亂帳，且柯稱「我也不用去裝窮，本來就買得起」等言論，也摧毀自己的人設。