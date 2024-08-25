民眾黨主席柯文哲針對政治獻金風波，21日透露已發函台北市會計師公會，盼能派員協助查核，但民進黨立委林俊憲發現，該公會的會計審計委員會執行長，正是同樣捲入此次假帳風暴的端木正，直言根本毫無公信力。

「這是哪招啦！」林俊憲昨（24）日在社群平台Threads指出，民眾黨把假帳的問題，全推給會計師端木正，稱是他自做主張所致，並宣布要找公正第三方－台北市會計師公會協助查帳；但林發現，端木其實也是該公會的會計審計委員會執行長，「這是什麼奇怪的『余文循環』？」

台北市會計師公會「會計審計委員會」業務簡介。（翻攝自台北市會計師公會網站）

林俊憲分析，這代表會計師圈很小，繞來繞去都是同樣幾個人，民眾黨應該是找不到會計師願意幫忙背書，才會找上台北市會計師公會，但沒想到端木正的名字又再度出現，他直言如此一來，就算該公會願意幫忙查帳，根本也是毫無公信力可言，沒必要做白工。

最後，林俊憲說，他誠心建議柯文哲，真的可以去找朱立倫幫忙，因為現在救得了柯和民眾黨的人，恐怕只剩朱了。