來自新疆維吾爾族的迪麗熱巴，一出道便以猶如混血兒般的美貌獲得關注，並被譽為「新疆四大美女」之一，而她活潑率真的個性更圈粉無數。日前有網友翻出迪麗熱巴大學時期自我介紹的影片，害羞模樣甜美可愛。

迪麗熱巴當年就讀大陸三大戲劇學院之一的上海戲劇學院，從影片中可見迪麗熱巴一頭黑長髮及瀏海，雖然臉上多了些嬰兒肥，但她深邃的五官在人群中相當顯眼。當迪麗熱巴被點名站起來自我介紹時，還不斷摸臉及頭髮，看起來十分害羞、靦腆。

迪麗熱巴大學時期自我介紹的影片被翻出。（圖／翻攝自微博）

此外，也有網友注意到迪麗熱巴的妝容及打扮，芭比粉指甲油、煙燻妝都是當時流行的元素，讓粉絲笑稱「熱巴非主流過但絕對沒有醜過，一路走來都是天然的大美女」。其實先前就有校友透露，迪麗熱巴在學期間就是校花，如今影片流出，更能證明迪麗熱巴擁有的是「原裝媽生美貌」。

其實迪麗熱巴的父親是新疆歌舞團的獨唱演員，所以在父親的影響之下，迪麗熱巴從小就開始學習舞蹈、鋼琴及小提琴等才藝。2013年她就以電視劇《阿娜爾罕》出道，隨後在《克拉戀人》中飾演高雯一角受到關注，直到出演《三生三世十里桃花》中的白鳳九才爆紅，從此奠定女神地位，後續主演的作品也都有不錯的成績。

迪麗熱巴從小就開始學習舞蹈。（圖／翻攝自微博）