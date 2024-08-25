午後雷陣雨今起連下7天，氣象專家吳德榮表示，今天到周二太平洋高壓減弱，午後各地有局部性大雷雨發生機率，周三開始至周六受西北風影響，午後雷陣雨更大。此外，台灣東方海面上的中颱「珊珊」向西北西朝日本前進，周二至周五大迴轉，轉向東北，周二強度達顛峰，周二至周五可能登陸、侵襲日本。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日至周二（27日）太平洋高壓減弱、各地仍熱如盛夏，注意防曬、防中暑；午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受到影響，有局部性大雷雨發生的機率。今日北部氣溫24～36度、中部22～36度、南部23～37度、東部22～36度。

吳德榮表示，周三至周六（28～31日）盛行西南風、天氣仍偏熱；清晨與陸風輻合、西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。

颱風方面，吳德榮說，中央氣象署今天凌晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「珊珊」受其東側太平洋高壓的導引，向北北西轉西北西、朝日本方向前進，周二至周五（27～30日）大迴轉、轉向東北，周二強度達最強，周三、四受地形破壞、逐漸減弱。

左圖：中颱「珊珊」向北北西轉西北西、朝日本方向前進，周二至周五（27至30日）大迴轉向東北。右圖：珊珊颱風周二至周五、侵襲日本機率很高。（翻攝自中央氣象署）

吳德榮說，今天凌晨2時「暴風圖抵達時間及侵襲機率圖」也顯示，周二至周五、珊珊颱風侵襲日本機率很高。但登陸確切地點及時間仍因大迴轉而不斷調整，有較大的不確定性，若有日本行程，應密切注意颱風動態。