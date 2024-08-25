提供銀彈支持研發（R&D），是科技持續創新的動能來源。然而南韓雖然砸錢不手軟，但近年的成果卻未能盡如人意。根據調查，南韓2022年的研發投資占國內生產總值（GDP）的 5.2%，位居全球第2，但成果在全球僅排名第8。

國際權威科學期刊《自然指數》（Nature Index）近日發行南韓特刊時直言，南韓是科學技術研究性價比偏低的國家，儘管在科學研究上投入了巨額資金，成果卻少得讓人失望。《自然指數》是國際學術期刊《自然》的姊妹雜誌，運用數據分析各國的R&D影響力與競爭力。

根據《自然指數》，2022年各國研發投資占GDP比率方面，以色列以5.6%居首，韓國以5.2%位居第2。緊隨其後的是美國（3.6%）、日本（3.4%）與德國（3.1%）。主要國家中只有以色列與南韓超過5%。

然而同年的《自然指數》評價中，南韓的研究成果僅排在全球第8。前3名分別為美國、中國大陸與德國。

《自然指數》認為，南韓在科學領域的研發經費投入強度與成果不成正比，其主要原因在於未能獲得多元化的人才以及學術界與產業界的惡性循環。特刊中指出，南韓科學界的僵化與保守，阻礙了優秀外國人才流入南韓，甚至國內人才也離開到海外尋找機會。此外，南韓國內的法規限制，也導致學術界的研究成果無法順利轉移至產業界。