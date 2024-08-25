台中市警局一分局大誠分駐所警員吳柏宏、鄭育銘，日前下午4時許，執勤行經中區中華路與公園路口時，發現一名步行男子形跡可疑，警員騎車一路尾隨，在柳川西路與公園路口時，男子竟未依規定穿越馬路，警員並上前攔查，男子卻全身狂抖，先假意配合卻趁隙逃跑，但路卻因緊張扑街，幾源將其逮部發現是一名通緝犯。

據了解，王姓男子（35歲）因遭判刑恐入獄服刑多年，因畏罪不願執行，因而鋌而走險一路躲藏，孰不知步行外出時竟遭警員鎖定，王男見警靠近盤查渾身顫抖，一度辯稱忘記身分證字號，並表示證件在租屋處，能否前往拿取。

但警員早已識破王男伎倆，王男自知瞞不過就轉身逃跑，並於逃跑過程中不慎摔倒受傷，警員利用優勢警力將其逮捕，全案詢後依法將王男移送台中地方檢察署歸案。

第一警分局呼籲，逃避法律責任，並不能讓本身應負的罪責從此免除，法網恢恢，疏而不漏，犯下的錯誤就應面對法律的制裁；另鼓勵民眾若發現可疑份子或不法情事時，請立即向鄰近派出所報案，本分局必定嚴查速辦，維護良好的社會治安。