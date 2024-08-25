大都會游擊手林鐸是兩屆金手套得主。（美聯社資料照）

本屆兩個聯盟MVP之爭出現類似情況，美聯「法官」賈吉（Aaron Judge）、國聯大谷翔平皆在打擊火力領先群雄，同時面對守備達人的挑戰。最近20多年，握有選票的美國棒球作家特別重視WAR（勝場貢獻值），依照FanGraphs版本的計算，皇家小威特（Bobby Witt Jr.）緊追賈吉，大都會林鐸（Francisco Lindor）甚至超過大谷。

賈吉暫以9.2的WAR稱霸美聯，他的打擊火力遠超過所有打者，但他是外野手，小威特是美聯最好的游擊手，這普遍被認為是投捕之外最重要的位置，所以小威特在防守WAR加權之後達到驚人的9.0，第3名的索托（Juan Soto）為7.6。以過往的票選來看，WAR相差0.5之內就等於沒有優勢了。

大谷本季是DH指定打擊，他的WAR達到6.0是國聯第2，林鐸同樣是以高超的游擊守備加成到6.3，即使他的打擊火力遠不如大谷。如果大谷是二刀流就可輕易超過林鐸，但完全沒有守備還是很吃虧，這也是史上從來沒有全職DH獲選MVP的原因。

簡言之，賈吉、大谷各自是兩個聯盟最強的打者，大谷還締造了40轟40盜，小威特、林鐸與這兩人的WAR差距都在0.5之內，最後端看投票者更青睞哪一型的球員了。大聯盟官網指出，進攻永遠是最重要的，只要確保打擊火力的領先，屆時賈吉、大谷在MVP票選仍會擁有可觀的優勢。