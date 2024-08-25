德國西部城市索林根（Solingen）23日晚間發生隨機砍人事件，釀成3人死亡、8人受傷，德國官方昨（24）日深夜宣布1名兇嫌自首後已被捕，據悉男嫌為26歲敘利亞難民。警方透露，嫌犯手段兇殘，專門瞄準受害者喉嚨及頸部。另外，此前「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）宣稱犯案，不過目前尚不清楚嫌犯是否確實和伊斯蘭國有關。

德國西部城市索林根（Solingen）23日晚間發生隨機砍人事件，釀成3人死亡、8人受傷。

綜合德國之聲、路透社、美聯社、BBC、CNN等報導，德國北萊茵－西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）城市索林根23日起，一連三天在弗龍霍夫（Fronhof）市集廣場舉行建城650週年慶祝活動，廣場上架設舞台讓樂團進行現場表演，不料晚間9時30分許，廣場上陸續有人遭持刀攻擊，最終釀成3人死亡、8人受傷，3名死者分別為67歲、56歲男性及1名56歲女性，傷者中有4人的傷勢危及性命。

經過24小時追緝，北萊因-西發利亞邦內政廳長魯爾（Herbert Reul）昨日晚間宣布逮捕1名嫌犯，內政廳發言人指出，兇嫌是自首後落網，據德媒報導，男嫌自首時身上仍渾身是血，當地時間晚間11時過後，他主動自首：「我就是你們要找的人。」據悉犯案後他一直躲在一處後院。

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，男嫌為26歲敘利亞人，2022年來到德國後申請庇護。

魯爾表示警方已經蒐集證據，目前正在偵訊嫌犯，儘管尚在釐清兇嫌犯案動機，但未排除恐怖主義。

北萊因-西發利亞邦警察局發言人弗萊斯（Thorsten Fleiß）表示，嫌犯專門鎖定受害者的脖子及喉嚨，「在評估最初影像後，我們認為這是一起對頸部非常有針對性的攻擊」。

值得注意的是，極端組織「伊斯蘭國」昨日也在網站上宣稱為這起隨機殺人案負責，該組織稱，攻擊者鎖定基督徒，而且是「伊斯蘭國士兵」，發動攻擊是為了「替巴勒斯坦及所有地方的穆斯林報仇」。

目前無法確認伊斯蘭國的說法是否屬實，也無法釐清兇嫌是否與伊斯蘭國有關。

圖為德國警方24日搜索索林根一間難民收容中心。（美聯社）

德國警方昨日也搜索當地一間難民收容中心，並宣布逮捕另外2人，當中包含1名15歲少年，警方表示少年因知情不報被捕，並非兇嫌，魯爾也強調，最後一名被捕的嫌犯才是本案真兇。

索林根僅有約16萬居民，距離德國西部大城杜塞道夫（Dusseldorf）僅25公里。