一名在桃園擔任木工的男子，因為妻子中風無法排解性需求，於是透過網路認識的少年，安排女同學與他性交易賺零用錢，2個月內以每次1萬元代價，4次與少女在摩鐵性交易。校方察覺少女行為有異，經輔導詢問後大為震驚，立刻通報警方。桃園地院審理後，男子坦承犯行，且與少女及家長調解並賠償完成，依照與未滿14歲之人為有對價之性交行為罪，共4罪，各處有期徒刑1年7月，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，可上訴。

根據判決書，擔任木工的男子阿國，透過在網路上認識的少年，替他介紹性交易之少女，少年於是又透過友人安排少女，以每次性交易1萬元代價，聯繫同學小美與他性交易4次，直到學校發現小美有異，在老師詢問下才得知，於是立刻通報校方及警方。

阿國出庭時坦承犯行，法官也提出警方搜查之少年與阿國、少女通話紀錄截圖、摩鐵監視畫面等，讓阿國啞口無言。

法官認定，阿國為明知少女是未滿14歲之少年，心智發育尚未臻健全，對於性自主能力及身體自主判斷能力均尚未成熟，竟未能克制情慾，與少女合意以支付對價方式為性交行為，對少女身心健全、人格發展產生不良影響。

法官念及他坦承犯行，且與少女及家屬和解，考量他沒有前科，還要照顧中風配偶等因素，依與未滿十四歲之人為有對價之性交行為罪，共4罪，各處有期徒刑1年7月，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應向指定之政府機關、行政法人或其他符合公益機構團體提供240小時之義務勞務，並接受法治教育10場次，仍可上訴。