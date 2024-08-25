墾丁觀光近年雪崩式衰退，住房率及攤商生意雙雙下滑，不少人將矛頭指向業者哄抬物價，補教名師呂捷表示，墾丁的風景一直都沒變，物價一直都這麼高，只是以前網路不發達，沒地方宣洩，但墾丁的高物價，自從開放陸客觀光後更嚴重了，他到墾丁吃東西或購物，一定要講台語，否則會被當成陸客喊價，直呼「不然就危險了。」

呂捷昨（24）日於臉書指出，最近很多人在抱怨墾丁消費太貴，他直言「其實你錯了，墾丁一直都這麼貴。」只是以前網路沒這麼發達，即便有不好的消費經驗，也沒地方可以抒發心情。

呂捷說，觀光景點價格高一點，大部分的台灣人還能接受，但自從開放陸客觀光後，這個狀況更嚴重，他到墾丁吃東西、購物，「一定要講台語，不然就危險了。」他回憶以前說要去墾丁玩，身邊一堆人投以羨慕眼神，現在說要去墾丁卻換來同情的眼神，甚至被笑「盤子。」

呂捷曾被問「為何不去沖繩？」他說，他喜歡沖繩，也知道沖繩CP值高，但沖繩沒有他的青春印記，國境之南的風景依舊這麼美，為何人潮減少了？不去了？「若風景沒有變，那就是人變了，散播歡樂、散播愛，墾丁最美的風景是回憶。」