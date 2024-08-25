墾丁觀光客大減引發網友熱議，許多人批評墾丁沙灘被業者的陽傘佔據、要收費使用，且墾丁國家公園管理處長期擺爛不處理，墾管處日前強調，已勸導業者，並拍影片證實沙灘被佔據的情況有改善，但許多網友發現，24日墾管處上傳的影片根本不敢拍全景，鏡頭狂閃避怕拍到陽傘，讓網紅Cheap看了痛批，「真不知道陽傘的水有多深，能讓一個中央三級行政機關怕成這樣。」

另一個墾丁國家公園24小時船帆石沙灘即時影像，卻拍到沙灘上還是插滿陽傘。（翻攝自YouTube）

Cheap昨天（24日）在臉書發文，墾丁陽傘真的是全台灣最難理解的一件事，明明沙灘是國家的誰都可以去，但在墾丁，民眾想在沙灘野餐、曬太陽，必須跟商家租借陽傘，沒租借陽傘，商家會要人閃一邊去，別擋到他們視野，然後業者的陽傘就24小時插在那，真的醜爆，而這種事情民眾已經罵幾十年，墾管處卻不為所動，真的混吃等死，「墾管處真的全台最爛」。

Cheap表示，這陣子墾丁在風頭上，業者陽傘霸佔沙灘這件事又被拿出來講，墾管處馬上發聲明，指已經進行全面巡查，並向業者提出勸導，當地現況已有改善，但根本睜眼說瞎話。

小邊拍墾丁海灘的鏡頭跑到海邊最前面拍，避免拍到陽傘。（翻攝自墾丁國家公園臉書）

Cheap說，墾管處幾乎每天在臉書「墾丁國家公園」上傳沙灘影片，那一根根收起來的陽傘是啥？結果慘被民眾罵翻，酸說「是自打臉嗎？」、「別把觀眾當白癡」。更扯的是，墾管處被罵慘後，隔天（24日）上傳的影片超好笑，小編不敢拍全景，然後運鏡畏畏縮縮，深怕移動過大，拍到不該拍的，讓他直呼「真的有夠卒仔，不拍沒關係，墾管處有公開24小時的監視器，霸佔的陽傘就還在嘛」，真的不懂墾丁陽傘的水有多深，可以讓一個「中央三級行政機關」怕成這樣。