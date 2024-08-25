美國海軍作戰專家威克倫（Eric Wicklund）近日聲稱，只要咬住大陸第5代戰機殲-20的尾巴，包括F-16、F-15在內的任何第4代戰機都可以擊落它，此話一出引起外界熱議，而曾擔任過戰機飛行員的我空軍前副司令張延廷認為，4代機和殲-20相比，在隱形能力上存在劣勢，可能提前被對方發現，雙方「檔次不同」。

根據外媒報導，威克倫日前在《Quora》論壇就「是否有第4代戰機可擊落殲-20」議題分析指出，4代機確實可以擊落殲-20，因為該機隱形能力不像F-22那麼強，但由於雷達反射面積小，這對4代戰機而言仍非常危險。他認為，要對上並擊落殲-20，西方4代戰機首先要有更好的雷達，再來，具有更好的電子戰裝備，迫使殲-20 更靠近己方，而在接戰時，可利用殲-20尾部隱形能力較差、雷達回波強的弱點，透過近距離、鎖定尾部的方式擊落它。

張延廷昨（24）日在中天政論節目《全球大視野》表示，大陸戰機的發展是採「質、量並進」的模式，沒有只著重質量或數量，所以在這方面，它們具備相對優勢。他指出，世界各國的戰機都具備有特定優勢，如大陸的是在引擎推力、載重上，美國的則在其他方面上，「把數據通通列出來，大家大概一半一半」，不可能有一款戰機會有全方面的優勢。

針對「第4代戰機是否能擊落殲-20？」張延廷接著說，日本空中自衛隊的F-15J、美軍F-15E等4代機不具備匿蹤能力，這恐會導致雙方交戰時，殲-20率先發現對方，「這個不同的檔次」，再來，許多西方武器的電子參數都已被俄軍掌握，若他們提供相關情報給共軍，那麼美國的短板恐就被大陸抓到了。