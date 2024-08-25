明明吃的很少，卻還是瘦不下來，小心魔鬼藏在細節裡。營養師高敏敏表示，生活中的小習慣，可能會讓身體默默發胖，包括吃太快、水喝太少、吃宵夜、久坐、睡眠不足、生活壓力、蛋白質吃不夠、膳食纖維不足、愛沾醬、吃飯時間不規律等，其是蛋白質吃不夠，易使基礎代謝率差，還可能導致肌少症。

高敏敏在在臉書粉專PO出「10個莫名其妙變胖原因」文，提醒想減重者，檢視一下自己中標幾個，一起慢慢改善生活習慣。

■吃太快：吃太快的話，大腦來不及接收「飽」的資訊，會不小心吃下更多熱量，建議細嚼慢嚥，吃7分飽就好。

■水喝太少：水喝不夠會覺得口渴，身體會誤認為是飢餓或渴望食物。

■吃宵夜：夜間吃宵夜，影響身體的代謝，使身體無法有效消化食物，如果配上泡麵、炸物這種高熱量的食物，熱量當然就很可觀。

■久坐：久坐時大部分的肌肉都是放鬆的狀態，導致脂肪堆積，且罹患慢性病的風險更高，建議上班一段時間，就起來動一動。

■睡眠不足：睡眠不足會影響荷爾蒙平衡，使饑餓素、瘦體素失調，導致大腦對高糖、高油脂的食物特別渴望。

■生活壓力：除了睡眠以外，生活壓力大也會影響荷爾蒙，使皮質醇上升 導致想吃高熱量食物和甜食，甚至容易暴飲暴食、情緒不穩。

■蛋白質吃不夠：蛋白質是人體能源的重要營養素，蛋白質比碳水、脂肪有更高的飽足感，食物熱效應也較高，可以提高基礎代謝率，在減脂期間也可以維持肌肉量，減少肌肉流失的速度，因此長期缺乏蛋白質容易導致肌少症。

■膳食纖維不足：膳食纖維可以延長消化時間、增加飽足感，有助於穩定血糖、幫助排便順暢，尤其吃飯前先來一碗蔬菜，還可以幫助墊墊胃。

■愛沾醬：無論是火鍋沾醬、沙拉沾醬，都是多餘攝取的油脂，像是一份30克的凱薩醬，大約就130～180大卡，建議可以換成無糖優格，或是天然水果醋。

■吃飯時間不規律：血糖和荷爾蒙水平不穩定，會影響食慾，增加對高熱量食物的渴望，也會影響到新陳代謝和消化能力。