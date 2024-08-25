根據《The Ringer》記者歐康納25日爆料，湖人已經把未來眼光放到獨行俠明星後衛東契奇身上，不再願意替即將年滿40歲的「小皇帝」詹姆斯透支籌碼，也就是繼續送出任何未來選秀權，而是希望在詹姆斯宣告退役之後，可以如願挖來東契奇跟「一眉哥」安東尼戴維斯組成全新「東眉連線」。

如同歐康納的爆料內容，湖人在今年休兵期間，很明顯沒有花費任何籌碼去做積極補強，來幫助詹姆斯繼續衝搶新球季總冠軍，不僅在自由球員市場按兵不動，更是找來全新教頭雷迪克，要他幫忙培養陣中新秀，且繼續安撫詹姆斯到他宣布退役的那天為止。

畢竟詹姆斯即將年滿40歲，就算他在上季仍有場均25.7分、8.3助攻與7.3籃板，距離他宣告退役的日子卻已經不遠了，尤其是他在新球季可望達成跟大兒子布朗尼同隊打球的夢想，一旦讓他如願以償，他已經在NBA球員生涯沒什麼好追求的，接著就可考慮退役改當NBA球團老闆。

反觀東契奇目前才25歲，安東尼戴維斯則是31歲，假如未來兩到三年期間，湖人真的有機會讓這兩人並肩作戰，應該至少還有三到四年期間可以讓湖人繼續保持西區競爭力，問題還是東契奇會願意離開他待得很「舒適」的獨行俠嗎？一切仍看獨行俠接下來能否成功奪冠吧。