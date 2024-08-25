Jose Siri threw Shohei Ohtani’s 40-40 ball back into the crowd 😭 pic.twitter.com/MTRhxQRzet — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 24, 2024

大谷翔平締造史上最速的40轟40盜，也是道奇隊史第一人，這支全壘打還是再見滿貫全壘打。這顆充滿戲劇性、紀錄與榮耀的全壘打球從圍牆外掉回場內，被光芒外野手希里（Jose Siri）隨手拋回觀眾席，被幸運的道奇球迷畢提歐（Troy Buenteo）撿走。

畢提歐對美媒KTLA描述當時的場面非常混亂，大家正在瘋狂慶祝再見全壘打，看到球被扔回來，形成更大的混亂。畢提歐表示他當了半輩子的棒球迷，從來沒有撿過現場的球，在大谷的紀錄夜撿到全壘打球是美夢成真，「代表棒球巔峰的這顆球就落在我腿上，難以置信。」他會拿去給大聯盟認證，日後再思考如何處理。

光芒外野手希里遭到外界責難，批評他不該把紀錄球隨手亂扔，不過他當時輸掉比賽心情很差，也可能根本沒注意大谷的40轟40盜紀錄。因為大谷是先達陣40盜才讓這支全壘打格外震撼，如果他40盜是稍後補上的，第40轟的衝擊力就不會那麼大。

大谷今年的紀錄球很多，包括轉隊道奇之後的首轟、日本球員最多的176轟，以及生涯第200轟。也有日本網友懷疑大谷是否真的重視那些紀錄球，畢竟他的紀錄多不勝數，明年他回復投球之後將挑戰生涯第50勝，到時候又有更多的紀念球。