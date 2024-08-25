啦啦隊女神李多慧去年加盟樂天桃猿後，在全台掀起一股「李多慧旋風」，為球團帶來驚人收益。其他隊伍見狀也紛紛引進韓籍隊員，希望藉此增進票房收入及周邊效應。如今越來越多南韓啦啦隊女神加入台灣職棒應援行列，不免讓人好奇是否真的賺得到錢？對此，許多網友紛紛給出回應。

細數目前台灣職棒「外援」啦啦隊女神，包括「始祖」、今年轉戰味全龍的李多慧；統一7-ELEVEn獅趙娟週；富邦三本柱李雅英、南珉貞、李皓貞；中信兄弟邊荷律、李丹妃以及台鋼雄鷹「最強外掛」安芝儇、朴旻曙。如今傳出憑著「三振舞」爆紅的李珠珢，也已經跟台灣球隊談好條件，準備明年來台發展。「韓籍外援」接棒來台，不免讓網友好奇未來是否有發展性？在PTT發問：「南韓啦啦隊女孩來台真的賺嗎？」

李多慧是韓籍應援來台始祖。（圖／le_dahye IG）

原PO表示，台灣職棒今年加盟一票韓籍啦啦隊成員，估計是為了想紅拚人氣，不過好奇的是來台發展是否賺錢？倘若有的話，會否連帶壓縮到台灣啦啦隊發展空間，導致本土隊員沒有話題炒熱名氣，甚至沒有代言可以接洽，擔憂連高人氣的林襄、峮峮都會連帶受影響。

安芝儇有「最強外掛」封號。（圖／wlgus2qh IG）

富邦悍將三本柱李皓貞、李雅英、南珉貞。（圖／leehozeong、yyyoungggggg、minjeong_w_ IG）

貼文曝光後，吸引大票網友點出關鍵：「在台灣被當偶像，在韓國就只是啦啦隊」、「來一個可以說是特例，來好幾個就是台灣環境比較好」、「她們在韓國跳只能當配角，搶鋒頭還會被觀眾噓，來台灣錢多還直接當主角」、「來台灣直接變女神，廣告代言接到腿軟」、「重點是地位吧，來了被捧上天，在韓國是個陪襯還常常被酸」、「來台一年可以抵韓國5年（不包含其他代言費），你說賺不賺」。

邊荷律是中信兄弟今年引進的韓籍外援。（圖／yuling34 IG）